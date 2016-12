Carlos Checa: "Un buon test. A Mosca vedremo i risultati"

Un velato ottimismo per Checa, che però non si sbilancia sul fronte dei futuri risultati: "Abbiamo lavorato sul set-up, sulla mia posizione in sella, e siamo intervenuti anche per migliorare delle piccole cose inerenti le sospensioni, la posizione della forcella ecc. Penso di aver una buona base dalla quale partire e spero che, quando arriveremo in Russia, potremo fare dei piccoli aggiustamenti che mi permettano di guidare al meglio, come ho potuto fare qui a Misano. Sono molto contento che la spalla non mi abbia dato fastidio, nonostante il fatto che fra Imola e Misano ho percorso circa 1400km in moto. Spero davvero che i problemi alla spalla facciano ormai parte del passato...".



Stanco, ma soddisfatto Ayrton Badovini: "I test sono stati positivi. Purtroppo abbiamo perso tempo nel secondo giorno a causa del temporale che verso mezzogiorno si è riversato sulla pista, ma, a parte quello, abbiamo lavorato bene. Abbiamo provato delle cose interessanti, lavorando molto sul bilanciamento della moto e sull'ammortizzatore. Alla fine abbiamo trovato un setting che mi piace ed abbiamo confermato alcune cose che avevamo provato anche ad Imola. Quindi sono contento, anche se un po' stanco dopo aver passato sei degli ultimi sette giorni in moto... adesso vado a casa per riposarmi".