Superbike: Sykes centra la doppietta a Imola

Al via Sykes non ripete l'errore di Gara 1 e scatta bene, andando a girare per primo in fondo al rettilineo. Giugliano e Rea si accodano e, in una manciata di curve, prendono già qualche metro di vantaggio su Laverty e Guintoli. Detto che con le BMW, Melandri e Davies si accodano in scia alle Aprilia ufficiali. Volano i primi tre giri, ma arriva la prima battuta di arresto: è infatti Giugliano che questa volta spreca, scivolando e ritirandosi. Imitato poco dopo anche Laverty, che viene tradito dalle temperature alte che mettono in crisi l'aderenza, finendo nella sabbia e rimendiando il terzo zero stagionale.

Uno stop pesante per la classifica iridata, visto che Sykes intanto prende il largo, saldamente al comando della corsa. Detto che Rea è 2°, ma con 3" di distacco, che diventano 7" per Guintoli. Il francese deve difendersi da Melandri e Davies che si fanno minacciosi. Dietro intanto si lotta per la sesta piazza, con Fabrizio che mette nel mirino Baz e Camier che lo precedono. Michel però cede sulla distanza, lasciando la Suzuki in bagarre serrata con la Kawasaki. Allo stesso modo Haslam difende il nono posto dagli attacchi di Cluzel e Badovini. E' quindi Davies che trova il varco e passa Melandri senza troppi timori reverenziali.

Inizia l'ultimo giro, seconda passerella di giornata per Sykes che va a firmare una doppietta decisiva, in un weekend che non lascia davvero nulla agli avversari. Dietro Rea e Guintoli confermano la loro presenza sul podio. E' allora Melandri che trova il colpo di reni per rispondere a Davies, che spalancando il gas all'ultima chicane rischia anche di ribaltarsi a pochi metri dal traguardo. Finisce con quest'ultimo brivido la Gara 2, che consegna a Sykes anche la leadership del mondiale. Tom passa così a 235 punti, +6 su Guintoli. Resta invece fermo a 190 Laverty, con Melandri che si avvicina a 182.