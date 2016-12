SSP: Kenan Sofuoglu vince a Imola

Kenan Sofuoglu (Kawasaki) vince il settimo round della Supersport a Imola, battendo le Yamaha di Lowes e Leonov, arrivati in volata e rispettivamente 2° e 3° sul podio. Zanetti (Honda) centra il 4° posto davanti al compagno di box VD Mark, mentre Scassa beffa Antonelli e Marino, tutti su Kawasaki. Baldolini sulla Suzuki è 9°, mentre De Rosa (Honda) è 11°, Rolfo (MV Agusta) 14° e Menghi (Yamaha) 15°. La gara è stata interrotta per olio in pista.