Supersport: Lowes in pole anche a Imola

La pole position della Supersport è ancora una volta di Sam Lowes. La sesta in stagione su sette gara per il pilota alla guida della Yamaha YZF R6 che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'50.404. L'inglese ha preceduto il turco Sofuoglu di cinque decimi, che ha avuto problemi con la sua Kawasaki nel finale. Terza piazza per il compagno del poleman Leonov. Quarta piazza per Ricky Russo (Kawasaki) con il casco dedicato a Little Tony.