Superbike: Sykes strepitoso a Imola, è Superpole

Sykes si conferma imbattibile in qualifica a Imola. Il britannico della Kawasaki ha conquistato la sesta Superpole consecutiva con il tempo strepitoso di 1:45.981 perché realizzato con una gomma da gara. Qualifiche condizionate dalla bandiera rossa a cinque minuti dalla fine per la spettacolare caduta di Baz (Kawasaki). Ottimo terzo posto per Giugliano (Aprilia) dietro a Rea (Honda). Più indietro Melandri (Bmw), settimo, davanti a Badovini (Ducati).

Grande prova per Sykes. Una Superpole di rabbia, voluta fortemente. Il britannico ha evitato la beffa con un grande giro. Tutto perché la caduta di Baz alla Rivazza a cinque minuti dal termine ha causato la bandiera rossa e ha neutralizzato il miglior tempo di Tom (1:46.5) con gomma da tempo, l'ultima a disposizione. Sykes relegato quindi in settima piazza è sceso in pista con la gomma da gara ed è stato strepitoso: giro addirittura migliore di mezzo secondo e prima casella conquistata prepotentemente. Beffati Rea, che credeva di avere la Superpole in tasca, e un ottimo Giugliano (Aprilia).

Più indietro Melandri che con la sua Bmw non ha trovato il giro buono e ha chiuso in difficolta al settimo posto davanti a Badovini. Male Checa caduto due volte in giornata, l'ultima nella Superpole 1 che lo ha relegato in tredicesima posizione. Malissimo Haga che al rientro chiude 18.esimo con oltre sei secondi.