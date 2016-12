Sykes subito al comando a Imola

Nulla di nuovo, insomma, almeno per quanto riguarda le prove. Sykes e la sua ZX10-R hanno confermato il loro strapotere sul giro secco. Questa volta hanno provato a strappargli la leadership un tonico Giugliano e il ritrovato Rea, gli unici a contenere il distacco entro il mezzo secondo. La migliore delle Ducati è quella di Ayrton Badovini, ottavo davanti al caposquadra Checa a otto decimi da Sykes. Un po' in difficoltà Eugene Laverty, solo dodicesimo. C'era grande attesa per il rientro "una tantum" di Nori Haga, ma il giapponese che guida una Bmw del team Grillini non è riuscito a fare meglio del terzultimo tempo a quasi cinque secondi dalla vetta.

La classifica delle prime prove libere:

1. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'48.409

2. Davide Giugliano (Althea Racing) Aprilia RSV4 Factory 1'48.481

3. Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1'48.673

4. Marco Melandri (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1'48.977

5. Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'49.126

6. Michel Fabrizio (Red Devils Roma) Aprilia RSV4 Factory 1'49.255

7. Leon Haslam (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1'49.262

8. Ayrton Badovini (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale R 1'49.281

9. Carlos Checa (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale R 1'49.291

10. Leon Camier (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1'49.468

11. Loris Baz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'49.503

12. Eugene Laverty (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'49.534

13. Chaz Davies (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1'49.743

14. Jules Cluzel (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1'50.282

15. Max Neukirchner (MR-Racing) Ducati 1199 Panigale R 1'50.638

16. Federico Sandi (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'52.329

17. Noriyuki Haga (Grillini Dentalmatic SBK) BMW S1000 RR 1'53.236

18. Alexander Lundh (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'54.516

19. Vittorio Iannuzzo (Grillini Dentalmatic SBK) BMW S1000 RR 1'54.529