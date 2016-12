Checa: "Voglio portare la Panigale al posto che si merita"

La Ducati spera che la gara di Imola rappresenti una sorta di svolta per la stagione del debutto della 1199. Magari grazie a Carlos Checa, che sembra essersi ripreso dai problemi fisici di inizio stagione. "Adesso penso di essere a posto dal punto di vista del fisico. In questi giorni ho lavorato, ma mi sono anche risposato. Mi sento molto bene e quindi spero di non dover pensare più alla spalla una volta in moto", ha annunciato lo spagnolo.