Melandri: "Voglio riprendermi quello che la sfortuna mi ha tolto"

Marco Melandri deve recuperare 57 punti al leader della Sbk, Guintoli, ma il pilota Bmw è convinto che a Imola potrebbe iniziare la rimonta. "Mi piacerebbe essere sul podio a Imola che, per me, è la pista di casa. Mi sento bene e finalmente, dopo Portimao, per la prima volta quest’anno sono riuscito ad allenarmi in maniera completa senza nessun problema fisico. Voglio riprendermi quello che mi ha portato via qualche episodio sfortunato”, ha detto.