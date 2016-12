Sofuoglu sulla Kawasaki in vista del 2014

In attesa di continuare il suo duello per il titolo della Supersport con Sam Lowes, Kenan Sofuoglu , ha preso le misure alla Kawasaki ZX-10R ufficiale di Loris Baz . Nei test privati di Aragon, in Spagna, il turco campione in carica delle 600cc è salito sulla "verdona" in vista di un passaggio in Superbike nel 2014. La sua squadra, infatti, il team indiano Mahi, ha intenzione di fare il grande salto e Sofuoglu sarebbe il suo pilota di punta.

"Devo innanzitutto ringraziare la Kawasaki che mi ha dato l'opportunità di provare la sua Superbike - ha detto Kenan - . Quello che ho capito da questa breve sessione è che una Superbike di oggi ha molta elettronica se paragonata a una Supersport ed è un aspetto molto importante. Di certo dovrei passare più tempo sulla moto per poter dare delle indicazioni più precise. Mahi Racing vuole passare in Superbike l'anno prossimo, per questo ci sono ancora molte cose di cui discutere adesso. La Kawasaki mi ha aperto una porta con questo test e devo dire grazie a loro e alla squadra. Di sicuro questa Kawasaki è una delle migliore Superbike in circolazione". La Dorna conta molto sull'approdo del team Mahi in SBK, in modo da rimpolpare uno schieramento che in questa stagione risulta ridotto all'osso.