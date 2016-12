Kawasaki al lavoro per il riscatto a Imola

Dopo la delusione di Portimao, che ha visto Tom Sykes allontanarsi dal leader della classifica del Mondiale Superbike, Guintoli, la Kawasaki è scesa in pista per due giorni di test ad Aragon. In Spagna l'inglese e il suo compagno Loris Baz sono stati accolti da temperature bollenti: Sykes ha compiuto oltre 150 giri sul passo dell'1'57", mentre Baz si è fermato a 90 (ha completato il suo programma di lavoro in anticipo), arrivando a 1'58". La squadra ha verificato alcune novità di motore e di setup del telaio, ottenendo riscontri positivi rispetto alla precedente uscita di Aragon in aprile e soprattutto in vista del prossimo round di Imola.