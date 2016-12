Supersport: Sam Lowes in pole a Portimao

Sam Lowes vola anche a Portimao, centrando la pole in 1:44.804. L'inglese in sella alla Yamaha R6 del team Yakhnich stacca di +0.515 il campione in carica della Supersport, Sofuoglu (Kawasaki), 2° davanti a Morais (Honda, +0.730). Foret (Kawasaki, +1.041) è 4° seguito da Antonelli (Kawasaki, +1.231). Quindi VD Mark e Kennedy su Honda. Scassa (Kawasaki) è 8° davanti a De Rosa (Honda) e Russo (Kawasaki). Salom (Kawasaki) chiude la top ten.