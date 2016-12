Superbike: Tom Sykes firma la Superpole e il record di Portimao

Inizia in modo anomalo la SP1, con la Suzuki di Cluzel davanti a tutti in 1:42.440, mentre l'altra GSX-R1000 di Camier è la prima delle moto eliminate, davanti alla CBR1000RR del dolorante Haslam e alla 1199 Panigale R di Neukirchner. Con Melandri che gestisce saggiamente le gomme da tempo, visto che a Portiamo fanno la differenza. Detto che qui le Pirelli consentono un solo giro utile per l'assalto al cronometro.



Al via della SP2, però, una pioggerella insidiosa costringe i Commissari ad esporre la bandiera rossa. Giusto per mischiare le carte, visto che il regolamento prevede per questa situazione un turno unico di Superpole, con 12 piloti in pista per 20 minuti. Quindi subito tutti in pista per capire le condizioni di aderenza del tracciato, con Giugliano che purtroppo cade nelle prime curve. Una scivolata senza conseguenze, tanto che Davide riesce a riportare la sua Aprilia ai box per una veloce ripulita.

Gli scherzi del meteo portoghese, però, non sono finiti, visto che quando mancano 10 minuti al termine della sessione esce un pallido sole. E' il segnale atteso da Mister Pole, Tom Sykes, per montare la gomma da tempo e andare a firmare il nuovo record della pista in 1:41.360. Un giro al limite, dove l'inglese spreme completamente la ZX-10R, che protesta e si scompone, ma alla fine centra l'obiettivo di giornata. Ma le sorprese non sono finite, perché con un giro altrettanto tirato, Eugene Laverty mette alla frusta la sua RSV4 Factory e riesce a portarsi in seconda piazza. L'irlandese è incredibilmente staccato dalla Superpole di 1 solo millesimo! Lotta invece con l'elettronica e un'assetto non perfetto per la sua CBR1000RR, Rea, che ci mette tanto del suo per chiudere la prima fila, ma con +0.427 di gap. Infine Melandri si accontenta del quarto tempo, a +0.755, ma avverte gli avversari che le ambizioni per le gare sono ben altre.