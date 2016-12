Superbike, approvato il piano per le nuove regole

La FIM, Dorna e MSMA hanno annunciato di aver trovato un accordo per le norme tecniche Superbike, ottenuto dopo molte discussioni tra le parti coinvolte. Le nuove regole della Superbike saranno applicate progressivamente, a partire dal 2014 e in 3 fasi. L'obiettivo è la riduzione dei costi, da ottenere fissando un prezzo massimo per le moto e le sue componenti, ridotto progressivamente ogni anno nei prossimi 3 anni.