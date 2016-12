Ducati, ottimismo Checa per Portimao

La Ducati sbarca in Portogallo per la sesta tappa del Mondiale Superbike con l'interrogativo sulle condizioni di Carlos Checa . Lo spagnolo a Donington ha rinunciato a gara-2 per il noto problema alla spalla sinistra, ma a Portimao le cose dovrebbero andare meglio. "Il mio obiettivo è stato quello di recuperare le forze e prepararmi al meglio per le due gare di questo weekend. A Donington forse mi davo 6 su 10, mentre adesso mi sento da 8", ha detto.

"Vado in palestra e continuo con la fisioterapia tutti i giorni e sono in contatto con la Clinica Mobile, cosi’ continueremo con i trattamenti anche durante il weekend di gara. Sara’ da vedere come mi sento dopo la distanza di gara, ma la pista di Portimão dovrebbe essere meno critica per la spalla rispetto a quella di Donington, che e’ molto fisico come tracciato. Onestamente pensavo di essere in grado di fare la seconda gara a Donington ma ringrazio Francis ed Ernesto per avermi fatto capire che quella di non correre era la decisione giusta, perche’ così la spalla ha avuto il tempo di recuperare la sua forza e la sua stabilita; vorrei che fosse un recupero un po’ piu’ veloce, ma capisco che a 40 anni ci vuole probabilmente piu’ tempo. Spero di poter dimenticare presto questa storia e concentrarmi invece sulla mia crescita tecnica con la moto.”