Bmw, Melandri: "A Portimao fondamentali le qualifiche"

La Bmw arriva a Portimao dopo due giorni di test poco fruttuosi ad Aragon. Per questo Marco Melandri spera che la squadra riesca a lavorare bene nella prove. "Portimao è un tracciato piuttosto unico e non è facile trovare il giusto set-up, in più ci sono anche molti dossi. E' molto difficile superare, quindi, sarà importante fare delle buone qualifiche. Speriamo di riuscire ad avere una buona performance con gli pneumatici da qualifica”, ha detto.

“Portimao è un tracciato piuttosto tecnico, come Assen e Donington. Ci sono curve lente e curve molto veloci, salite e discese e, molte volte, non vedi oltre la cima", ha aggiunto "Macio" che torna nel paddock SUperbike dopo il momento delicato vissuto a casa con la sua fidanzata .

Sulla stessa lunghezza d'onda, comunque, è il compagno di squadra Chaz Davies. "Portimao è un circuito fantastico, per le sue caratteristiche, è uno dei miei preferiti. È complicato trovare il giusto set up, anche se mi piace sempre girare lì e sono stato competitivo in passato. È divertente avere tutti quei cambi di pendenza, alcuni dei quali abbastanza ripidi. Non vedo l’ora di arrivare al weekend. La priorità ora è di risolvere alcune delle difficoltà incontrate nelle ultime gare. Poi il mio piano è di fare una buona qualifica e di lottare per il podio”, ha spiegato l'inglese.