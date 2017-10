IreneFa "Moto piccole per grandi giornate"

11 ottobre 2017

Le pit-bike sono una delle ultime mode dei piloti per tenersi in allenamento, si comportano come una moto "vera" e in pista ti stancano come una di quelle grandi. Quattro marce per divertirsi tra le curve senza rischiare troppo, questa la chiave, perché si raggiungono velocità contenute in rettilineo e soprattutto se ci si prende la mano si può trovare a portare la pit-bike al limite. Non sono le moto per cominciare, ma sono le moto per chi ha già la voglia di migliorarsi tra i cordoli. Una delle scuole (itineranti nel Nord Italia) più attive è quella di Roby Rolfo, che nei giorni liberi dal mondiale SuperSport si allena così. www.scuolarr44.it