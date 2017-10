IreneFa "Il cambio frizione"

12 ottobre 2017

Una frizione di una Superbike può essere smontata in tre minuti, in emergenza, per esempio nel caso della procedura di re-start. Per girare questa clip al box del Team Barni ci è voluta un po’ più di pazienza, ma alla fine la Ducati Panigale di Xavi Fores (dopo molti controlli) è scesa in pista per un turno di Prove Libere sul circuito di Donington con una nuova frizione. Si è innestata la prima e incredibilmente anche tutte le altre marce.