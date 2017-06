IreneFa: frizione nuova per la Ducati prima di Misano

Arriva Misano e arriva la gara di casa (anche) per i piloti Ducati: per Chaz Davies sono 75 i punti da recuperare sull'amministratore del condominio Superbike, il dominatore Jonathan Rea su Kawasaki...



“Mi sento bene - dice Chaz - il supporto dei nostri tifosi è importante per me, è qualcosa che mi dà una motivazione in più. Non sono mai salito sul podio a Misano e voglio riscrivere questa storia. L’anno scorso qui a Misano eravamo particolarmente competitivi ma semplicemente le cose non sono girate nel verso giusto, Gli ultimi test sono stati utili e ripartiamo da lì, con un paio di idee per la FP1”. Anche Marco Melandri è ottimista: “A inizio mese sulla pista di Misano abbiamo raccolto dati importanti, pur senza riuscire a risolvere completamente i problemi che ci hanno rallentato negli ultimi due round. Credo che la squadra abbia fatto un’ottima analisi tecnica e trovato cose che possono essere positive per me, mi sento sereno e ricaricato. Sarà una gara molto calda, in condizioni difficili per tutti. La concorrenza sarà molto agguerrita ma Misano è buona pista per la Panigale R, sono pronto per giocarmela”.



Non ha intenzione di rimanere troppo indietro a guardare la Ducati di Xavi Forès del satellite Barni Racing Team, che per l’occasione ci ha lasciato mettere a nudo la Panigale, guardate qui...