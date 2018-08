Superbike, Yamaha rinnova van der Mark e Lowes

20/07/2018

Il mercato Superbike entra nel vivo e la prima mossa l'ha messa a segno la Yamaha. La casa dei Tre Diapason ha scelto la strada della continuità rinnovando la line up attuale formato da Michael van der Mark e Alex Lowes. Grande soddisfazione per l'olandese e il britannico che hanno firmato alla presenza di Eric de Seynes, presidente di Yamaha Motor Europe.



Michael van der Mark era un pilota richiesto da diversi team: "Sono davvero contento di aver messo nero su bianco e disputare la mia terza stagione con Yamaha. Insieme alla squadra stiamo lavorando con costanza e crescendo, inseguendo l’obiettivo di puntare al titolo Mondiale". Anche Alex Lowes ha gli stessi obiettivi: "È dal 2016 che mi sento parte integrante di questo progetto e ringrazio Yamaha per la fiducia. Durante l’attuale stagione sono riuscito a vincere e ora voglio continuare a migliorare, con tutti gli sforzi rivolti verso la conquista del Mondiale".