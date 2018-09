Superbike, Sykes strappa la Superpole a Rea

29/09/2018

Con un grande ultimo giro, Tom Sykes ha strappato la Superpole di Magny-Cours al compagno-rivale Jonathan Rea. Nel terzultimo appuntamento del Mondiale Superbike , la qualifica è vissuta sul duello in casa Kawasaki, con l'inglese che in 1'35"696 ha beffato il nordirlandese pronto a festeggiare il quarto titolo. Aprilia e Ducati alle loro spalle con Savadori terzo e Fores quarto. Solo 6° Davies, addirittura 12° Melandri.

Tra i due uomini in rosso si è inserito il pilota ufficiale part-time Michael Ruben Rinaldi, bravo a chiudere settimo. I distacchi da Sykes (nuovo giro record e 47.a pole della carriera) e Rea, però, sono pesantissimi (solo Savadori e Fores sono rimasti di un soffio sotto il 1") e difficilmente qualcuno riuscirà a inserirsi tra di loro nella lotta per la vittoria. Oltretutto a Rea, che sembrava sicuro di partire davanti a tutti, basterà fare 9 punti in più di Davies per laurearsi campione con cinque manche di anticipo. Sottotono anche la prestazione della Yamaha: quinto Lowes, decimo van der Mark alle spalle anche di Baz e Razgatlioglu.



Grossa delusione per Eugene Laverty, rimasto fuori dalla SP1 e costretto a partire dalla 13.a posizione in griglia. Con lui, esclusi anche Gagne con la seconda Honda e Torres con la MV Agusta.