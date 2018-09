Superbike, subito Rea nella prime libere di Magny-Cours

28/09/2018

Inizia dalla prima posizione la caccia di Jonathan Rea al suo quarto titolo mondiale consecutivo in Superbike . Nel weekend che dovrebbe laurearlo campione, il nordirlandese è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere di Magny-Cours con il tempo di 1'37"202. Alle sue spalle l'altra Kawasaki di Sykes e la Yamaha di van der Mark. Più indietro le due Ducati: Davies settimo e Melandri bloccato ai box da un problema tecnico.

Insomma, stessa musica in pista, con Rea che ha rifilato la bellezza di mezzo secondo a Sykes e 1" e oltre al resto dei principali inseguitori. Davanti a Davies si sono piazzati anche Lowes con l'altra R1, l'Aprilia di Savadori e la Panigale di Fores. Nella "Top 10" c'è stato spazio per Baz, Laverty e Torres, mentre Rinaldi si è piazzato 14°. La sessione è stata interrotta a 2' dalla fine con la bandiera rossa esposta per la caduta di Mercado (botta al ginocchio e alla mano sinistra).