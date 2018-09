Superbike, Rea vince gara-1 a Magny-Cours ed è ancora campione

29/09/2018 di ALBERTO GASPARRI

Un dominio mai visto quello di Rea, almeno tra le derivate di serie, arrivato al termine di una stagione che ha ben presto lasciato pochi dubbi su chi si sarebbe laureato numero 1. La gara francese è stata un chiaro esempio di come si è svolto questo campionato 2018, con dodici centri di manche finora. Rea è rimasto alle spalle del poleman Tom Sykes per una manciata di chilometri e poi ha preso il largo. Poi è stata una cavalcata facile facile verso un traguardo che aveva un sapore dolcissimo. Anche per un "cannibale" come lui abituato a vincere.



Agli altri non è rimasto che darsi battaglia per il secondo posto, anche se Sykes non ha fatto troppa fatica a tenere a bada Ducati e Aprilia. Xavi Fores e Lorenzo Savadori hanno tenuto alta la bandiera italiana in un sabato in cui le Panigale ufficiali non sono mai state realmente protagoniste. Chaz Davies si è difeso sfiorando il podio, mentre Marco Melandri ha pagato i tanti problemi avuti in prova con un piazzamento incolore nonostante una bella rimonta.



Gara rovinata da una caduta per Alex Lowes, ripartito dopo aver visto sfumare un possibile podio, e Michael Ruben Rinaldi, che stava battagliando con Davies ed è finito a terra a causa di una rottura meccanica.