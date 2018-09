Superbike, Rea vince anche gara-2 a Magny-Cours

30/09/2018

Onore a Rea, ma onore anche a Chaz Davies, che nonostante una spalla non ancora al meglio ha dato battaglia finché ha potuto. Il gallese è partito a testa bassa davanti a tutti e per un po' è riuscito a tenersi dietro il rivale. Poi, però, Rea è passato al comando e ha tirato quel tanto che bastava per non far più avvicinare il ducatista. Per il resto, van der Mark è stato bravo a tenere lontani i pretendenti al terzo gradino, con Tom Sykes che alla fine ha avuto la meglio su Marco Melandri. Qualche punticino per Rinaldi, 13°, e per la MV Agusta, 14.a con Torres.