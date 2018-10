Superbike, Rea senza pietà: sua anche gara-1 in Qatar

26/10/2018

Jonathan Rea non è sazio e vuole chiudere il Mondiale Superbike con un'altra doppietta in Qatar. Il nordirlandese è a metà dell'opera visto che ha vinto gara-1 sul tracciato di Losail. Rea si è messo subito davanti al poleman Sykes e lo ha controllatop senza fatica. Sul podio insieme al duo Kawasaki è salito anche Lowes (Yamaha), bravo a piegare Laverty (Aprilia). Poche soddisfazioni per la Ducati: Melandri quinto e Davies ottavo.

Davanti al gallese si sono piazzati anche Baz con la Bmw e van der Mark con l'altra R1, mentre Fores, che era in lotta con Melandri, è retrocesso improvvisamente sino al limite della zona punti per aver rallentato con un giro di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi. Sabato incolore per Razgatlioglu e Savadori. E' finita a metà corsa, invece, la gara di Camier, con la Honda che si deve accontentare di un altro piazzamento mediocre, il 9° posto di Gagne.



"Ho avuto subito un buon feeling, ma poi la gomma anteriore mi ha creato qualche problema e ho dovuto amministrare. Sono però contento di questa stagione record dal punto di vista delle vittorie (arrivate a quota 17, record di Polen eguagliato)", le parole a fine corsa di Rea, al quale manca almeno un quarto posto per stabilire il nuovo record di punti (si trova a -12).