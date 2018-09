Superbike: Rea resta leader, ma Sykes si avvicina

28/09/2018

Rea, insieme a Xavi Fores, è stato l'unico a non riuscire a migliorarsi tra i "Top 10" della classifica. Dove è comparso anche Marco Melandri, che in mattinata non aveva completato alcun giro cronometrato a causa di un problema tecnico alla sua Ducati. Non un buon venerdì, finora, per la casa di Borgo Panignale, che ha visto in difficoltà anche Chaz Davies. Decisamente meglio ha fatto l'Aprilia che oltre a Lorenzo Savadori, ha piazzato Eugene Laverty in sesta piazza tra le due Yamaha. Passi indietro per Rinaldi, solo 16°, poco più dietro della MV Agusta di Jordi Torres e della migliore Honda di Leon Camier.