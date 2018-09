Superbike, Rea domina il venerdì di Magny-Cours

28/09/2018

È sempre Jonathan Rea! L'inglese della Kawasaki, che questo weekend può confermarsi campione del mondo, è restato davanti anche dopo le libere 3 di Magny-Cours. Non cambia anche la seconda posizione di Tom Sykes, mentre la sorpresa è il balzo in avanti della Yamaha di Lowes che nel finale ha beffato l'Aprilia di Savadori. Venerdì complicato per la Ducati con Davies settimo e Melandri ottavo, entrambi preceduti da Rinaldi.