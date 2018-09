Superbike, Rea: "Abbiamo giocato al meglio la nostra partita"

29/09/2018

Jonathan Rea è uno che parla con i fatti e anche dopo aver vinto il suo quarto titolo mondiale consecutivo in Superbike, si lascia andare a poche parole. "E' incredibile. Ho spinto tantissimo anche geazie al grande lavoro che ha fatto la squadra, sia per quanto riguarda la velocità, sia per quanto riguarda il passo gara. Abbiamo giocato al meglio la nostra partita", ha commentato nel parco chiuso.