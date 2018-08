Superbike, per Sykes record della pista e Superpole a Misano

07/07/2018

Un grande Sykes si aggiudica il record della pista e la Superpole fissando il cronometro su 1'33.640 a Misano per il Mondiale di Superbike, per l'ultimo appuntamento prima della sosta estiva di due mesi. Secondo tempo per un ottimo Rea sempre su Kawasaki (+0.033), terzo tempo per Laverty su Aprilia (+0.641), quarta posizione per Fores su Ducati (+0.723). Quinta posizione per Savadori su Aprilia (+0.760).



Quint'ultimo round della stagione per il Mondiale Superbike, ultimo appuntamento a Misano prima della sosta estiva che durerà poco più di due mesi. Per quanto riguarda la Superpole 1 il più veloce è stato Van Der Mark (Yamaha) con un tempo di 1'34.762, qualificatosi per la Superpole 2 insieme a Torres (Augusta) a +0.132. Fuori con il terzo, quarto e quinto tempo rispettivamente per le Kawasaki di Mercado (+0.711), Razgatlioglu (+1.107) ed Hernandez (+1.156). Sesto tempo per la Yamaha di Canepa (+1.302), settimo Jacobsen su Honda (+1.141), ottavo Ramos su Kawasaki (+1.586), nono tempo per per Gagne su Honda (+1.837), decima la Ducati di Rinaldi (+1.882) e undicesima la Yamaha di Andreozzi (+2.535). Van Der Mark e Torres, dunque, qualificati per la Superpole 2 dove il dominatore assoluto è stato un grandissimo Sykes che batte il suo stesso record della pista per fermare il cronometro su 1'33.640. Secondo tempo per Rea sempre su Kawasaki (+0.033), terzo tempo per Laverty su Aprilia (+0.641), quarta posizione per Fores su Ducati (+0.723). Quinta posizione per Savadori su Aprilia (+0.760), sesto Baz sulla Bmw (+0.887), settimo Davies su Ducati (+0.892), ottavo Melandri sempre su Ducati (+0.893), nono Torres (+0.929), decimo Camier su Honda (+0.957), undicesimo Van Der Mark (+0.965), dodicesimo Lowes su Yamaha (+1.599).