Superbike, Melandri si accontenta: "Potevo attaccare van der Mark ma un podio è sempre un podio”

16/09/2018

Arriva un altro podio per Marco Melandri dopo la seconda piazza ottenuta in gara 1. Il ravennate, al termine della gara, è soddisfatto, anche visti alcuni problemi sulla sua Ducati : “Ho faticato a passare Chaz Davies , in un paio di curve facevo davvero troppa fatica per il cambio e in altre avevo un po’ di sottosterzo – ha spiegato -. Potevo attaccare van der Mark ma visti i problemi ho pensato anche di accontentarmi, in fondo un podio è sempre un podio”.

Luci della ribalta meritate per il leader del Mondiale Jonathan Rea, vittorioso nonostante la partenza dalla nona posizione in gara 2 e a un passo da un altro alloro iridato: “Sono molto contento, ho fatto una buona partenza. Non è stato così semplice passare le Ducati, una volta che sono andato in testa ho mantenuto il mio ritmo, anche se non è stato semplice. Ora non vedo l’ora che arrivi Magny Cours”.



Si è inserito tra i due, con la sua Yamaha, Van der Mark, che come Melandri mette a segno un altro piazzamento in zona podio: “E’ stata una buonissima gara. Mi sono reso conto che quelli davanti a me si davano fastidio a vicenda, così sono riuscito a ritornare alle loro spalle. Ho studiato il sorpasso alle due Ducati per un paio di giri, avrei voluto avvicinarmi anche a Rea ma non è stato possibile. Chiudere con un doppio podio questo weekend è comunque ottimo”.