Superbike, Melandri e Savadori a rischio

17/08/2018 di ALBERTO GASPARRI

Vacanze agli sgoccioli per i ragazzi della Superbike . C’è chi si è riposato e chi si è fatto male allenandosi in mountain bike, ma tutti o quasi andranno a rapporto la prossima settimana a Portimao per i test programmati sulla pista portoghese dove il mondiale riprenderà il suo cammino a metà settembre. Quattro round che per due piloti italiani, Marco Melandri e Lorenzo Savadori , non conteranno più di tanto per le loro classifiche ormai compromesse, ma saranno importanti per costruire il futuro, perché al momento per entrambi l’unica cosa certa è l’incertezza.

In Ducati, con Chaz Davies quasi pronto al rinnovo, si pensa infatti ad Alvaro Bautista in arrivo dalla MotoGP per l’altro lato del box, e gli spazi di manovra si stanno restringendo per Marco anche sull’altro suo fronte di trattativa, ovvero il secondo team Yamaha in costruzione. Per Savadori molto dipende dalla volontà di Aprilia di proseguire con il programma Superbike, con o senza team Milwaukee di supporto, ma per talento e anagrafe, 25 anni, Lorenzo potrebbe essere appetibile anche per altre case, BMW che torna in veste ufficiale oppure Honda che deve tornare ad alti livelli. Tempo qualche settimana e a motori di nuovo accesi ne sapremo di più. Di sicuro, senza top-riders italiani, il mondiale perderebbe valore.