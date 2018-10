Superbike, Marino e Ruiu debuttano in Argentina

08/10/2018

Dalla Stock 1000 arriva anche il cileno Maximilian Scheib, chiamato dalla MV Agusta a sostituire Jordi Torres in Argentina dopo il suo passaggio in MotoGP sulla Ducati dell'infortunato Tito Rabat. Alle sue spalle il terzo posto in classifica generale e tanti occhi puntati addosso.



“Sono davvero grato a Triple M Honda per avermi dato quest’opportunità. Conosco già il team manager Manuel Cappelletti, quindi so che mi sentirò ben accolto nella squadra. non vedo l’ora di affrontare queste due gare ed avere l’opportunità di mettermi alla prova nel WorldSBK. È una bella sfida, devo imparare a guidare una moto completamente nuova, ma andrò passo dopo passo”, ha detto Marino.



Ruiu, inoltre, sarà il primo pilota nato nel 2000 a correre nel Mondiale Superbike. “Sono molto felice di aver avuto questa occasione. Farò del mio meglio provando ad imparare il più possibile dai migliori piloti del mondo. Ci saranno due gare che considero come un test prestigioso, voglio ringraziare Lucio Pedercini per avermi dato questa opportunità", le sue parole.