Superbike, Laverty e l'Aprilia in pole a Portimao

15/09/2018

C'è un' Aprilia davanti a tutti nella Superpole di Portimao. A sorpresa è stato Eugene Lavertry il più veloce nella qualifiche Sbk del round nell'Algarve. Il nordirlandese ha beffato per soli 60 millesimi il pigliatutto Rea, chiudendo con il miglior tempo di 1'40"705. Terzo, a poco più di un decimo, Melandri con la migliore Ducati, mentre Davies è solo in quinta fila. Quarto Savadori, davanti a van der Mark e Sykes.

Che sarà un fine settimana difficile per Chaz Davies lo ha confermato anche la Superpole. Il gallese non è riuscito ad accedere alla SP2, chiudendo quarto la prima fase delle qualifiche e vedendosi costretto a partite dal 14° posto in griglia. Colpa soprattutto della clavicola recentemente infortunata, che gli sta impedendo di guidare come sa sui saliscendi lusitani. Il ducatista è finito nel panino delle Honda di Camier e Gagne, mentre a superare il taglio erano stati Savadori e Baz.