Superbike, gara 1 a Misano: Rea suona la nona

07/07/2018

Nono successo stagionale nel Mondiale Superbike per Jonathan Rea , che trionfa in Gara 1 nel round d'Italia a Misano Adriatico. Vittoria comoda per il britannico della Kawasaki, che precede la Ducati di Davies, primo inseguitore in classifica, e la Aprilia di Laverty. Settima posizione per l'altra Ducati di Melandri, mai particolarmente brillante. Rea allunga a 345 punti in classifica, 80 di vantaggio su Davies.

In partenza, Rea brucia il compagno di squadra Sykes prendendosi la testa della corsa. Laverty conserva il terzo posto, parte alla grande Davies, che dopo poche curve è già al quarto posto, mentre Melandri perde invece una posizione, rimanendo in nona piazza dopo la prima tornata ed ingaggia dunque un duello furioso con Torres, con sorpassi e controsorpassi continui. Molto bene invece van der Mark, che dall’undicesima piazza in due giri risale fino alla sesta. Davanti, Rea si mette a fare l’andatura, mentre l’Aprilia di Laverty è molto brillante e al quarto giro piazza un gran sorpasso a Sykes. Le difficoltà della Kawasaki numero 66 sono evidenti e poco dopo anche Davies lo sopravanza di cattiveria. Abbandonano intanto Lowes, Hernandez e Baz.



Nella seconda metà di gara, Rea mantiene in scioltezza il primato, Laverty tiene bene ma viene comunque staccato in maniera lenta ma inesorabile e deve subire il pressing da parte di Davies. Al sedicesimo giro, lungo all’ultima curva dell’irlandese, di cui Davies non può non approfittare per agguantare la seconda posizione. Continuano invece le difficoltà di Sykes, superato anche dalla Yamaha di van der Mark, in gran progressione. Gara deludente anche, più indietro, per Melandri che ci prova fino all’ultimo per la sesta posizione, lottando con Fores e Savadori, riuscendo però a sopravanzare soltanto il secondo. Rea vince senza faticare, posizioni piuttosto congelate negli ultimi giri con Davies e Laverty che arrivano davanti a van der Mark e a Sykes, che dopo la Superpole si attendeva ben altra gara. Rea allunga ulteriormente in classifica, salendo a quota 345 punti. Davies segue a 265, 228 per van der Mark. Melandri rimane in sesta posizione nella generale, a quota 177.