Superbike, dal 2019 si correranno tre gare a weekend

11/10/2018

La Superbike non raddoppia, ma quasi. Dorna e Fim, infatti, hanno ufficializzato un cambiamento epocale nella formula del campionato delle moto derivate dalla serie: dalle attuali due gare per ogni fine settimana, nel 2019 si passerà alle tre. Alle manche del sabato e della domenica (in programma alle 14 ed entrambe della medesima durata odierna), è stata aggiunta una corsa sprint in calendario la domenica mattina alle 11.