Superbike, cancellata gara-2 in Qatar

27/10/2018

E' finita con una corsa in meno la stagione del Mondiale Superbike. La gara-2 prevista in Qatar, infatti, è stata cancellata a causa delle condizioni della pista, che presentava ancora pericolosi rivoli d'acqua dopo il nubifragio che si era abbattuto in mattinata sul tracciato di Losail. Sono stati gli stessi piloti a convincere la direzione gara a chiudere in anticipo la stagione nonostante poco prima avessero regolarmente corso le Supersport e in mattinata il warm-up fosse regolarmente andato in scena. Ma evidentemente con le "mille" sarebbe stato troppo rischioso giocarsi il podio. Un peccato soprattutto per Jonathan Rea, che aveva nel mirino un'altra manciata di record.