Sbk a Portimao: Rea resta davanti nelle libere 2

14/09/2018

Nelle libere 2 di Superbike a Portimao Jonathan Rea è rimasto il leader della classifica. Il pilota della Kawasaki non è riuscito a migliorare il tempo (1:41.817) fatto registrare in mattinata e nessuno si è avvicinato. Bene Marco Melandri che è risalito con la sua Ducati fino alla terza posizione a sette decimi e mezzo. Male, invece, il suo compagno di team Chaz Davies che è affondato in quindicesima posizione.