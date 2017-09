Van der Mark: "Emozionato per la MotoGP, ma penso a Portimao"

13 settembre 2017

Michael Van der Mark tra presente e futuro. L'olandese sarà impegnato a Portimao in Superbike, prima del più che probabile esordio in MotoGP tra una settimana ad Aragon al posto di Valentino Rossi. "Ovviamente sono molto entusiasta per la fiducia che Yamaha ha riposto in me – ha commentato il pilota - non vedo l’ora di essere ad Aragon a provare per la prima volta una MotoGP. Al momento però penso solo a far bene sabato e domenica – ha precisato –in sella alla mia R1".



VdM è concentrato sull'appuntamento con le derivate di serie: "Purtroppo in Germania è stato un fine settimana complicato. Portimao è una delle poche piste dove ho provato la moto in anticipo nei test invernali e sono convinto che potrò essere competitivo. Il tracciato mi piace molto ed è speciale".