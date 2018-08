Hayden, è il giorno dell'ultimo saluto

29 maggio 2017

E' arrivato il giorno dell'addio a Nicky Hayden. Oggi, quando in Italia saranno le 19, la St. Stephen Cathedral Church di Owensboro ospiterà la cerimonia funebre dello sfortunato pilota ameriano, morto in seguito all'incidente stradale di cui è rimasto vittima a Misano dopo la gara di Imola. La camera ardente è stata chiusa nella notte e Nicky ha ricevuto la visita della sua numerosa famiglia, ma anche dei tanti appassionati e dei colleghi, che gli hanno voluto dedicare un ultimo saluto. Chi non sarà presente, potrà seguire i funerali in diretta sul profilo Facebook di Kentucky Kid.