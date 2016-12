Melandri: "MotoGP? Prima voglio vincere in Superbike"

Il ritiro della Bmw dalla Superbike ha rimesso Marco Melandri sul mercato e il suo nome è stato accostato anche alla MotoGP. "Non lo so. Adesso voglio ancora guardarmi un po' in giro e capire. Il mio obiettivo è cercare di trovare una buona sistemazione e magari provare a vincere in Sbk il prossimo anno, poi quando magari i regolamenti saranno un po' più delineati, sia in MotoGP, sia in Superbike, cercherò di capire dove andrò", ha detto.