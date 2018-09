Max Biaggi, il ritorno in pista: "Che emozione"

04/09/2018

451 giorni dopo l'incidente, Max Biaggi è tornato in sella a una moto. Al Mugello su un'Aprilia, in compagnia di Loris Capirossi, il corsaro romano ha assaporato nuovamente l'odore della benzina e delle gomme: "Che emozione. È come un bambino che si toglie il gesso e torna nuovamente a camminare", ha detto al nostro Alberto Porta.