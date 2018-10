Investì e uccise Hayden: condannato a un anno per omicidio stradale

10/10/2018

Hayden morì all'Ospedale Bufalini di Cesena dopo 5 giorni di coma. La famiglia di Hayden, che ha presentato una richiesta di risarcimento di sei milioni di euro, non ha partecipato al processo penale contro il trentunenne imputato di Morciano. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'automobilista viaggiava a una velocità di poco superiore ai 70 chilometri all'ora in un tratto della strada dove c'è il limite dei 50. Dal canto suo Hayden in sella alla sua bici da corsa non avrebbe rispettato lo 'stop'.