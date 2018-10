Che pioggia in Qatar: posticipata la Sbk

27/10/2018

Un violento acquazzone si è abbattuto sul circuito di Losail in Qatar dove si sta disputando l'ultima tappa del Mondiale Superbike e per ora il programma è stato modificato, con lo slittamento di tutte le gare in programma oggi. L'acqua caduta ha allagato la pista e danneggiato alcune strutture del paddock, oltre a distruggere la parabola satellite della Dorna per il segnale tv. Si attendono novità.