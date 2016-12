Tutti in pista con il "Piega e Spiega Day"

30 settembre 2016

Il 7 di ottobre, al Motodromo di Castelletto di Branduzzo (PV), si svolgerà il primo Piega & Spiega Day, un appuntamento dedicato a 100 motociclisti che potranno iscriversi gratuitamente all'evento. Una sorta di maxi corso di guida e un'opportunità per chiunque di provare la guida in pista. Il programma, coordinato da Max Temporali, prevede due momenti di teoria nel corso della giornata e quattro sessioni di guida per ogni allievo, suddivisi in base al tipo di moto e di esperienza. Potranno partecipare solo moto stradali, dalle custom, alle maxi enduro, alle supersportive, purché con targa e omologazione. Il focus sarà sulla tecnica di guida, ma si parlerà di abbigliamento, freni, gomme e sospensioni, grazie alla presenza di Dunlop e di Andreani Group. Una sorta di full immersion motociclistica per tutti coloro che pensano di non avere completa consapevolezza di guida. Una giornata dedicata solo a chi vuole imparare, divertendosi, in massima sicurezza. Per diventare semplicemente un motociclista migliore, non un pilota. Le iscrizioni partiranno da venerdì 23 settembre.