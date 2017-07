Motociclismo, alla Yamaha la 8 Ore di Suzuka

30 luglio 2017

La Yamaha firma la tripletta consecutiva in casa della Honda e festeggia la sua settima vittoria nella 8 Ore di Suzuka , ben più di una normale gara di endurance. Con al via tanti piloti di Motomondial e Superbike, l'edizione numero 40 della corsa motociclistica giapponese, caratterizzata da pioggia a intermittenza, ha visto il dominio della R1 ufficiale affidata a Katsuyuki Nakasuga e ai piloti del Mondiale Alex Lowes e Michael van der Mark.