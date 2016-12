Walter Zenga ospite a Gardaland con la famiglia

14 luglio 2015

Walter Zenga, neoallenatore della Sampodoria, è stato ospite con la moglie Raluca Irina Rebedea e i figli Samira Valentina (5 anni e mezzo) e Walter Mattia ( 3 anni e mezzo) presso il Gardaland Resort. In una pausa dal ritiro pre campionato, Zenga si è regalato alcune giornate a Gardaland a bordo delle attrazioni del Parco: da Oblivion The Black Hole – il nuovo dive coaster a caduta in picchiata verticale – a Fuga da Atlantide passando per Jungle Rapids. Pronto ad iniziare l’avventura in Serie A, l’allenatore non si è lasciato sfuggire una giornata all’insegna del divertimento con tutta la famiglia.