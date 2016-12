Ufficiale: Pirlo gira gli "Emigratis" con Pio & Amedeo

Andrea Pirlo ha aperto la busta. Dal suo profilo ufficiale Facebook il centrocampista in viaggio per gli states saluta Pio e Amedeo chiamandoli "amici di infanzia". Dunque Pirlo ha partecipato ufficialmente alle gag del duo comico foggiano. E ne vedremo delle belle. Dal piede baciato, all'inno nazionale cantato in un parcheggio ibizenko. Sport Mediaset rivela che il programma con protagonista non solo il "maestro" ma anche Alberto Aquilani, Bobo Vieri, Belen Rodriguez, Elena Santarelli, Paolo Bonolis e tanti altri; andrà in onda a gennaio, Italia 1, ancora da decidere il giorno. Titolo provvisorio: Gli Emigratis.