Ufficiale: Bova diventa ancora padre!

Bova e Rocio avranno un figlio! Sport Mediaset ufficializza che la nuova famiglia composta dall'attore Raoul Bova e dalla sua compagna Rocio Morales il prossimo Natale avrà una lieta sorpresa sotto l'albero. Rocio è in dolce attesa giunta al quarto mese di gravidanza. Bova ha voluto condividere questa notizia con la sua famiglia e gli amici più stretti. Rocio, invece, con un esplosione di gioia lo ha raccontato ai suoi genitori che vivono a Granata. Raoul è già padre di due figli, Alessandro e Francesco, avuti dalla precedente relazione con la moglie (i due non si sono ancora separati) Chiara Giordano. Inoltre Bova e l'ex compagna, sono indagati dalla Procura di Roma, che contesta ai due il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici: secondo l'accusa avrebbero procurato tra il 2006 e il 2010 sgravi fiscali trasferendo alcuni costi alla società che gestisce l'immagine di Bova, e sfruttando così un sistema che avrebbe permesso di pagare un'aliquota Iva più bassa del dovuto. Una situazione che coinvolge emotivamente entrambi pronti a difendersi e non ad accusarsi in aula. Ma torniamo a Bova. Un figlio cercato e voluto tant'è che la stessa Rocio, durante il festival di Sanremo, dietro le quinte aveva confidato a una sua collega di palco l'intenzione di voler un figlio d'accordo con l'attore. La coppia ha trascorro qualche giorno di vacanza a Fasano, poi è rientrata nella Capitale. Lui sarà impegnato sul set della fiction “Task Force 45” con la star della soap il “Segreto” Megan Montagner, in onda a gennaio, su Canale 5. Poi le riprese proseguiranno a Malta e Bova si sposterà con Rocio al seguito.