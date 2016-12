Tutta la verità su Osvaldo: “IL SUCCESSO E JIMENA LO HANNO ROVINATO”

«Quando ho conosciuto Dani era puro. Poi il successo lo ha sporcato. La fama, i soldi, la gente sbagliata che gli succhiato anche il sangue. Non è cattivo, non è neanche pazzo, è solo un uomo tanto debole, da non capire chi lo ha amato sul serio e chi lo ha fregato».

Mentre si gioca la Coppa America c'è un calciatore argentino che fa clamore. Eppure non è tra i convocati (ha scelto l'Italia), eppure non segna gol decisivi; ma fuori dal campo i titoli sono ancora una volta tutti per lui. Ennesimo caos e caso intorno a Pablo Daniel Osvaldo. Andiamo con ordine. Osvaldo poco più che maggiorenne conosce Ana. I due hanno subito un figlio Gianluca poi lui vola in Italia, lascia la moglie e si fidanza con Elena Braccini, bella toscanaccia di famiglia perbene. La coppia ha due figlie: Victoria e Maria Helena. Tanti anni insieme fino a quando Osvaldo esplode calcisticamente nella Roma e... nella vita. Lascia Elena e inizia una relazione con l'attrice argentina Jimena Baron dalla quale, toccata e gol, ha un figlio lo scorso marzo. Lo chiama Morrison. Il bomber colleziona squadre su squadre, risse su risse e figli su figli. Ma non è finita. In questi giorni i periodici argentini parlano solo di lui. In primis perché Jimena lo avrebbe denunciato per percosse e furto e Osvaldo che fa? Replica dicendo che si sposa con la rockstar Militta Bora. E ancora. Notizia di poche ore fa la modella Florencia Zaccanti annuncia di aver amato Osvaldo mentre stava con la Baron e ne ha le prove: foto hot e video sexy.

Per capire che cosa sta succedendo a questo bad boy del calcio mondiale che forse ha gettato il suo talento nella toilette, Sport Mediaset intervista in esclusiva Elena Braccini, ex di Osvaldo.

D. Elena, che cosa sta succedendo al tuo ex?

R. «Dall'Argentina mi stanno massacrando, mi cercano sul telefono di casa, via mail mi offrono soldi e aereo privato per andare in tv e rilasciare interviste su Dani. Ma io non andrò a infangarlo nel suo Paese. Nonostante il male che mi ha fatto e la dignità che mi aveva tolto, chiedendomi di chi fosse la nostra seconda figlia perché lui stava già con un altra! Vergognoso! Ho pianto tanto per lui e tu lo sai. Ho stretto i denti da sola».

D. Poi come ne sei uscita?

R. «Quando ha dubitato della nostra seconda figlia, mi vergognavo a camminare col pancione, stavo rinchiusa in casa, stavo male, malissimo. Ma sono una mamma, una donna con i contro coglioni e l' ho scoperto soffrendo, toccando il fondo. Forse a volte un po' ingenua si, ma io adesso son qua, con due figlie stupende e con un nuovo uomo che mi ama e mi ha fatto tornare a sentirmi donna. Anzi sono anche più figa anche di prima. Lo scriva».

D. Torniamo alla tragedia infinita di Osvaldo. Che sta succedendo?

R. «Mentre io ho ricominciato a vivere, lui e Jimena dove sono finiti? Vivono di denunce pubbliche, vivono in televisione parlando del privato, di cose intime, di cose secondo me non vere. Lo fanno solo per lanciare una soap! E non pensano che un giorno, da grande, il figlio Morrison crescerà e vedrà che sua madre ha denunciato il padre per violenze! Povero bambino, belle prospettive di vita. Vedo tanto squallidume intorno a Dani».

D. Quindi è una montatura la storia con la rocker Militta Bora?

R. «E' una donna che per respirare ha bisogno della sigaretta in bocca se no non ce la può fare! A me sembra un fumetto. Mi risulta sia tutta fake, finto. Se si amassero davvero non si comporterebbero così. L'amore è un'altra cosa».

D. Riconosci il tuo Dani in tutto questo?

R. «Io gli voglio bene, non c'è niente da fare, perché è il padre delle mie bambine e perché aveva un sogno da piccolo: giocare a calcio. Spero solo che non sia troppo tardi. Il personaggio che interpreta non rispecchia la realtà. Per questo lo difendo ora e sempre».

D. E tu e le tue figlie, a distanza, come vivete tutto questo?

R. «Mi ha aiutato la fede, l' ho ritrovata e ne sono felice. Sono una donna forte probabilmente mi ero innamorata di un Principe, tanto bello per carità, ma lo avevo fatto perché mia mamma da piccola mi leggeva le favole, ed io sognavo. Dani mi ha fatto capire che le favole non esistono».