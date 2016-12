SUL WEB TUTTI PAZZI PER VALENTINA, FIGLIA DELL'ALLENATORE DELLA JUVENTUS. MA LEI AMA UN CALCIATORE

Vent'anni, una pioggia di like per ogni sua foto estiva, elegante o sportiva. Nasce sul web una nuova star. Lei è Valentina Allegri, figlia di Max allenatore della Juventus, che con i suoi scatti bollenti fa impazzire i suoi seguaci. Sport Mediaset racconta il volto e mostra il corpo della bellissima ragazza che il papà non perde mai di vista perché gelosissimo. Valentina, attenta alla moda, ama farsi fotografare in bikini, in abito da gran cerimonia o sportiva in casa. E i suoi fan crescono giorno dopo giorno. Ma lei è fidanzatissima. Il fortunato si chiama Leonardo Longo, ex giovane speranza dell'Inter, oggi in forza al Grosseto. E papà Max lo ha già conosciuto e ha dato l'ok per l'acquisto del cuore di Valentina. Il più importante.