Simone Inzaghi sposa la sua Gaia: testimoni Pippo e la Marcuzzi

8 novembre 2017

Dopo sette anni di fidanzamento e la nascita del piccolo Lorenzo, Simone Inzaghi e Gaia Lucariello hanno deciso di sposarsi. Lo ha rivelato "Chi", precisando che le nozze sono già state programmate per questa estate. Stando al settimanale, nel frattempo il tecnico della Lazio e la compagna avrebbero già scelto i testimoni: per Simone il fratello "Pippo", per Gaia invece Alessia Marcuzzi, ex compagna del futuro marito e madre di suo figlio Tommaso.